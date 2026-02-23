İstanbul Valiliği, bazı basın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan “İstanbul’da kuduz vakalarında patlama” iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Valilik açıklamasında, İstanbul’da son kuduz vakasının 2007 yılında tespit edildiği ve bu tarihten sonra kentte herhangi bir canlıya kuduz tanısı konulmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, 2025 yılı boyunca İstanbul genelinde toplam 123 bin 538 kuduz aşısı yapıldığı, söz konusu aşıların tamamının önleyici tedbir kapsamında uygulandığı ifade edildi. Tedbir amaçlı aşıların bir kısmının sahipsiz sokak hayvanlarının saldırıları sonrası, bir kısmının ise sahipli hayvanların tırmalaması veya salya teması gibi durumlar nedeniyle gerçekleştirildiği aktarıldı.