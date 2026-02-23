Yusuf Tekin, öğretmen atamalarından mali haklara, tarihi okullardaki yoğunluktan kontenjan düzenlemelerine kadar eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akademi eğitimini tamamlayan adayların atamalarının gecikmeden yapılacağını belirten Tekin, öğretmenlerin ek ders ücretlerine yönelik zam çalışmasının da sürdüğünü açıkladı.

Akademi eğitimini tamamlayanlara düzenli atama

Öğretmen adaylarının akademi sürecinin ardından ne zaman göreve başlayacağına ilişkin soruları yanıtlayan Tekin, akademi eğitimini bitiren adayların atamalarının vakit kaybetmeden gerçekleştirileceğini ifade etti. Atama sürecinin her yıl düzenli olarak sürdürüleceğini belirten Tekin, akademi eğitimini tamamlayan adaylar için 10 bin öğretmen ataması planlandığını açıkladı.

Öğretmenlerin mali hakları için zam çalışması

Öğretmenlerin ek ders ücretleri ve diğer mali haklarına ilişkin düzenleme hazırlığı da gündemde yer aldı. Tekin, söz konusu artışların kapsamlı bir paket halinde ele alındığını belirterek, ilgili düzenlemeler konusunda Hazine ve Maliye yönetimiyle görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Tarihi okullarda kontenjan düzenlemesi hazırlığı

Milli Eğitim Bakanlığı, özellikle İstanbul ve Ankara’daki köklü eğitim kurumlarında kapasitenin üzerinde öğrenci bulunmasından kaynaklanan sorunların çözümü için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Yapılacak değişiklikle, pansiyonu bulunan okullarda yatılı ve gündüzlü öğrenci kontenjanlarının ayrı şekilde planlanması öngörülüyor.

LGS tercih sürecine yansıyacak

Kontenjan yapısında yapılacak değişikliğin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecine de etkisinin olacağı bildirildi. Yeni uygulamayla birlikte okulların öğrenci kabul süreçlerinde kapasiteye uygun planlamanın hedeflendiği ifade edildi.