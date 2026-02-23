Son Mühür - Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü.

El Mencho’nun öldürülmesinin ardından bölgede şiddet olaylarının tırmandığı bildirildi. Operasyon sonrası, olası kartel misillemesi kapsamında Jalisco başta olmak üzere bazı eyaletlerde yolların kapatıldığı, araç ve iş yerlerinin kundaklandığı aktarıldı. Medya ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas’ta ateşe verilen araçlardan yükselen dumanlar dikkat çekerken, Guanajuato’da da bazı iş yerlerinin yakıldığı görüldü.

Meksika'da kırmızı alarm

Yerel kaynaklar, CJNG üyelerinin havalimanına baskın düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde havalimanındaki çok sayıda kişinin panik halinde kaçtığı görüldü. Jalisco eyalet yönetimi vatandaşlara evlerinde kalma çağrısı yaparken, toplu taşımayı durdurdu ve güvenliği tehdit eden gelişmeler nedeniyle “kırmızı alarm” ilan etti. Ayrıca federal, eyalet ve yerel yetkililerin katılımıyla ortak bir güvenlik masası kurulduğu bildirildi.

Halkı tehdit ettiler