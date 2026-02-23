Son Mühür - Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü.
Eyaletleri savaş alanına çevirdiler
El Mencho’nun öldürülmesinin ardından bölgede şiddet olaylarının tırmandığı bildirildi. Operasyon sonrası, olası kartel misillemesi kapsamında Jalisco başta olmak üzere bazı eyaletlerde yolların kapatıldığı, araç ve iş yerlerinin kundaklandığı aktarıldı. Medya ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas’ta ateşe verilen araçlardan yükselen dumanlar dikkat çekerken, Guanajuato’da da bazı iş yerlerinin yakıldığı görüldü.
Meksika'da kırmızı alarm
Yerel kaynaklar, CJNG üyelerinin havalimanına baskın düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde havalimanındaki çok sayıda kişinin panik halinde kaçtığı görüldü. Jalisco eyalet yönetimi vatandaşlara evlerinde kalma çağrısı yaparken, toplu taşımayı durdurdu ve güvenliği tehdit eden gelişmeler nedeniyle “kırmızı alarm” ilan etti. Ayrıca federal, eyalet ve yerel yetkililerin katılımıyla ortak bir güvenlik masası kurulduğu bildirildi.
Halkı tehdit ettiler
Öte yandan lideri öldürülen CJNG kartelinin de fiili bir sokağa çıkma yasağı ilan ettiği bildirildi. Kartel tarafından yapılan duyuruda, gece saat 02.00’den sonra sokağa çıkan herkesin hedef alınacağı tehdidinde bulunuldu. ABD yönetimi, El Mencho’yu Meksika’da “terör estiren bir yapı kurmak” ve fentanil kaçakçılığıyla çok sayıda insanın hayatını olumsuz etkilemekle suçluyordu. Washington, El Mencho’nun yakalanmasını ya da mahkûm edilmesini sağlayacak bilgiler için 15 milyon dolara kadar ödül vaadinde bulunmuştu. CJNG ise ABD’nin geçen yıldan bu yana terör örgütü listesinde yer verdiği Meksikalı karteller arasında bulunuyor.