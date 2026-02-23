Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 23 Şubat tarihli hava durumu tahminlerine göre; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Kayseri, Niğde, Bingöl ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının yanı sıra doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı bölgelerde 3 ila 5 derece artması, kuzeydoğu bölgelerde ise 3 ila 5 derece azalması beklenirken, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği değerlendiriliyor.
MGM'den 'kar erimesi' uyarısı
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklar yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
23 Şubat 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
AFYONKARAHİSAR – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
HATAY – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
KARS – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı