Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 23 Şubat tarihli hava durumu tahminlerine göre; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Kayseri, Niğde, Bingöl ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının yanı sıra doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı bölgelerde 3 ila 5 derece artması, kuzeydoğu bölgelerde ise 3 ila 5 derece azalması beklenirken, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği değerlendiriliyor.

MGM'den 'kar erimesi' uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklar yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

23 Şubat 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

AFYONKARAHİSAR – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

HATAY – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

KONYA – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu

KARS – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

VAN – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı