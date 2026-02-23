Olay, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde meydana geldi. Yaklaşık bir yıl önce satın aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada yaşayan komşuları arasında çocuk gürültüsü nedeniyle sık sık tartışma yaşandığı öğrenildi.

İddiaya göre, 20 Şubat günü Muhammed Baca (34), 14 aylık kızı İ.’yi kucağına alarak eve döndüğü sırada komşusu Şener E.’nin sopalı saldırısına uğradı.

Baba ve bebeği hastaneye kaldırıldı

Saldırıda Muhammed Baca’nın burnu kırılırken, küçük İ.’nin kafatasında çatlak oluştu. Yaralanan baba ve kızı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olay sonrası gözaltına alınan Şener E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtilen diğer şüpheli S.E. ise serbest bırakıldı.

“Kızımla kavgaya gidecek bir baba değilim”

Yaşadığı saldırıyı anlatan Muhammed Baca, olay günü sokakta karşılaştığı komşusunun kendisine hakaret ettiğini belirterek jandarmayı aradığını söyledi. Baca, güvenlik güçleri olay yerindeyken saldırıya uğradığını ifade ederek şunları dile getirdi:

“Kızım kucağımdaydı. Kızımı alıp kavgaya gidecek kadar bilinçsiz bir baba değilim. Jandarmanın yanında bize saldırdılar. Burnum kırık olduğu için hâlâ akıyor.”

“Çocuk sesinden rahatsız olduklarını söylediler”

Komşularının çocuk sesinden rahatsız olduklarını ileri sürdüğünü belirten Baca, yaşadıkları baskıya dikkat çekti.

“4 çocuğumuz var diye gürültüden rahatsız olduklarını söylüyorlar. Burası yazlık yeriymiş. Bizim burada yaşamaya hakkımız yok mu?” dedi.

Uzaklaştırma kararına rağmen tehdit iddiası

Baca, daha önce uzaklaştırma ve tedbir kararları alınmasına rağmen tehditlerin sürdüğünü iddia etti. Ailesiyle birlikte evlerine dönmekten korktuklarını belirten Baca, geçmişte kapılarına mermi çekirdeği bırakıldığı ve “Burayı terk et” şeklinde notlar bırakıldığını öne sürdü.

“Şu an kızımın kafatası çatlak, benim burnum kırık. Bu halde evimize gitmeye korkuyoruz. 4 çocuğumla nereye gideyim? Yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.