Son Mühür- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “Casperlar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne bilgi sızdırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı talimatı verdi. Şüpheliler arasında kamu görevlilerinin de bulunduğu bildirildi.

Kamu görevlileriyle irtibat ve menfaat ilişkisi iddiası

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat kurarak menfaat ilişkisi geliştirdiğinin tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticileri ve üyelerinin devam eden adli işlemlerle ilgili bilgi aldığı, suç ve yakalama kayıtları ile aranma bilgilerine yönelik sorgulamaların görev ve yetki sınırları dışında gerçekleştirildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Dijital materyaller incelendi

Açıklamada, 9 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda söz konusu bulgulara ulaşıldığı kaydedildi. Elde edilen veriler doğrultusunda bazı kamu görevlilerinin örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirildi.

9 polis memuru da şüpheliler arasında

Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 17 şüpheli arasında 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi polis memurunun yer aldığı bildirildi.

6 ilde eş zamanlı operasyon

Savcılık talimatıyla 19 Şubat 2026 tarihinde şüphelilerin adreslerine yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Operasyonların İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak’ta belirlenen adreslerde eş zamanlı olarak yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi.