Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 19 Şubat tarihli tahminlerine göre Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, ayrıca Ankara’nın kuzeyiyle birlikte Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek bölgelerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile Karadeniz’in iç bölgelerinde karla karışık yağmur, yüksek rakımlarda ise kar yağışı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don riski bulunuyor. Hava sıcaklıklarının batıda 3 ila 5 derece artması, iç ve doğu kesimlerde ise 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Yoğun yağış ve rüzgar...

Yağışların Artvin kıyıları ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Rüzgarın kuzey yönlerden Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz’de yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı önlem alınması isteniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunduğu için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Güneydoğu Anadolu’da beklenen toz taşınımı nedeniyle ise ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuz şartlara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

19 Şubat 2026 Hava durumu

MARMARA

Çanakkale – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Edirne – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu.

İstanbul – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Kocaeli – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu.

EGE

Afyonkarahisar – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Aydın – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu.

İzmir – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Muğla – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu.

AKDENİZ

Adana – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Antalya – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Hatay – 18°C – Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

Isparta – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu.

İÇ ANADOLU

Ankara – 6°C – Çok bulutlu, bu sabah kuzey ilçelerinde aralıklı yağmur; yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar.

Eskişehir – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Konya – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Sivas – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu.

BATI KARADENİZ

Bolu – 6°C – Çok bulutlu, bu sabah karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı.

Düzce – 14°C – Çok bulutlu, bu sabah aralıklı yağmurlu.

Sinop – 12°C – Çok bulutlu, bu sabah aralıklı yağmurlu.

Zonguldak – 12°C – Çok bulutlu, bu sabah aralıklı yağmurlu.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Rize – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli.

Samsun – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Trabzon – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Kars – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Malatya – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yükseklerinde karla karışık yağmur.

Van – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Gaziantep – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Siirt – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Şanlıurfa – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.