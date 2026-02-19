Ramazan ayının ilk gününde İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeydoğusunda yer alan Mihmas beldesine baskın düzenlediği bildirildi. Açıklamalara göre açılan ateş sonucu 5 Filistinli yaralanırken, Nasrullah Muhammed Cemal Ebu Siyam isimli bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırı yapıldı hayvanlar çalındı

Kudüs Valiliği’nin açıklamasına göre saldırı sırasında Filistinlilere ait 200 koyunun da çalındığı aktarıldı. Olayın Ramazan ayının ilk gününde meydana gelmesi ise bölgede tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu.

Çok sayıda gözaltı

İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı operasyonların ardından Batı Şeria’daki ihlal iddialarının arttığı belirtiliyor. Saldırının gerçekleştiği bölgede öldürme, gözaltı ve zorla yerinden etme vakalarının sürdüğü aktarılırken, El Halil (Hebron) kentinde de çok sayıda Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gıda ve temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sorunlar yaşandığı, Gazze’de birçok kişinin yardımların yetersiz kaldığını dile getirdiği bildiriliyor. Bu koşullar nedeniyle halkın iftar ve sahur için yardım kuruluşlarının desteğine başvurmak zorunda kaldığı belirtiliyor.