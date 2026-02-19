Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Şubat Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, bazı bölgelerde yağış ve kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Son değerlendirmelere göre Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ankara’nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağış öngörülüyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin edilirken, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Artvin ve Rize için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların özellikle Artvin kıyıları ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği ifade edildi.

Sıcaklık batıda artıyor, doğuda düşüyor

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde 3 ila 5 derece artması, iç ve doğu kesimlerde ise 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerin etkili olacağı belirtildi. Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz’de ise rüzgârın yer yer 50-70 kilometre/saat hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Çığ, buzlanma ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunduğunu duyurdu. Bölgede kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı beklendiği, bu durumun hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara yol açabileceği kaydedildi.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İstanbul 11 derece, Edirne 13 derece, Çanakkale 15 derece dolaylarında seyredecek.

Ege Bölgesi: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. İzmir’de 17 derece, Aydın’da 15 derece, Afyonkarahisar’da 8 derece sıcaklık öngörülüyor.

Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu havanın hâkim olması beklenirken sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Antalya ve Adana’da sıcaklık 19 derece civarında olacak.

İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Ankara’nın kuzeyi ile Sivas çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Batı Karadeniz: Bölge genelinde sabah saatlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı öngörülürken, yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.

Doğu Anadolu: Bölge genelinde aralıklı yağış beklenirken kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don riski öne çıkıyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.