Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında çalışan işçiler, Ramazan ayına yerin metrelerce altında girdi.

“Kara elmas” olarak adlandırılan kömürü çıkararak geçimlerini sağlayan madenciler, sahur vakti geldiğinde çalışmalarına ara verdi.

Tahkimat için kullanılan ahşap direkleri sofra olarak kullanan işçiler; biber, peynir, zeytin, domates, salatalık, soğan ve barbunyadan oluşan sahurluklarını paylaşarak birlikte yemek yedi.

“Yer altında çalışmak dışarıya göre daha zor”

15 yıldır madencilik yapan 45 yaşındaki Şener Zurnalı, yer altındaki çalışma koşullarının zorluğuna dikkat çekti. Zurnalı, zamanla işin daha da ağırlaştığını belirterek şunları söyledi:

“Yer altında çalışmak dışarıya göre daha zor. Ama ekmek parası için mecburen çalışıyoruz. Bir Ramazan’a daha ulaştık, Allah’a şükürler olsun.

İlk sahurumuzu ailemizden uzakta yaptık. Soframızda peynir, zeytin, domates, salatalık, soğan ve barbunya vardı.

Evden getirdiğimiz yiyecekleri arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Sahurdan sonra işimize devam ediyoruz. İnşallah bayrama da ulaşırız.”

“Yer altına indiğinizde her şeyle bağınızı kesiyorsunuz”

12 yıllık maden işçisi 46 yaşındaki Selahattin Ordu ise yer altı çalışmasının cesaret ve özveri gerektirdiğini vurguladı. Ordu, yer altına indiklerinde dış dünya ile bağlarının koptuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yer altı çok farklı bir ortam. 120 metre aşağı indiğinizde şartlar ağırlaşıyor ve kısa süreliğine her şeyi unutuyorsunuz. Ailemizi geride bırakıyoruz.

Arkadaşlarımız burada bizim ikinci ailemiz oluyor. Sahurumuzu evden getirdiğimiz yiyeceklerle birlikte yaptık. Duamızı ettik, ardından işimize devam edeceğiz. İnşallah iftarımızı ailemizle yapacağız.”

Dualarla niyet edip çalışmaya devam ettiler

Sahurun ardından ellerini semaya açarak dua eden madenciler, oruçlarına niyet ettikten sonra kömür kazmaya kaldıkları yerden devam etti.