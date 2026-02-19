Son Mühür - Türkiye’de milyonlarca cep telefonuna eş zamanlı gönderilen ve geniş çaplı paniğe yol açan deprem bildirimiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gece saatlerinde kullanıcılara ulaşan uyarıda, Türkiye’ye değil İsrail merkezli 7 büyüklüğünde bir deprem beklentisine dair bilginin yer aldığı belirtildi.

Yanlış bildirim paniğe neden oldu

Gerçek zamanlı deprem ağı uygulaması üzerinden gönderilen bildirimin Türkiye’deki kullanıcılara da ulaşması, erken uyarı sistemlerinin güvenilirliğine dair soru işaretlerini gündeme getirdi. Yaklaşık 1100 kilometre uzaklıktaki bir bölgeyi işaret eden uyarının teknik bir hatadan mı yoksa başka bir durumdan mı kaynaklandığı tartışılmaya başlandı.

Olay yaratacak iddia

Olayla ilgili ortaya atılan bir iddiaya göre, İsrail’deki deprem ağı uygulamasının gerçek zamanlı uyarı sistemine uzaktan müdahale edilmiş olabileceği öne sürülüyor. Bu senaryoda sistemin, farklı ülkelerdeki cihazlara yanlış alarm gönderecek şekilde yönlendirilmiş olabileceği ve benzer bir durumun ilerleyen dönemde başka şehirlerde de yaşanarak geniş çaplı paniğe neden olabileceği iddia ediliyor. Konuya ilişkin yetkili kurumlardan henüz kapsamlı bir teknik açıklama gelmedi. Uzmanlar, erken uyarı sistemlerinde siber güvenlik altyapısının kritik önem taşıdığına vurgu yaparken, sistemin dış müdahaleye açık olup olmadığına dair tartışmaların sürdüğü ifade ediliyor.