Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Malatya'daki işletmesinden kaçan taylarla ilgili kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddialara yanıt vererek sürece dair tüm detayları paylaştı.

Kurum tarafından yapılan resmi açıklamada, bazı medya organlarında ve siyasi mecralarda dile getirilen "100 milyon liralık yarış atları kayıp" şeklindeki haberlerin asılsız olduğu vurgulandı.

Malatya Sultansuyu işletmesinde hareketli saatler

Olay, 25 Aralık 2025 tarihinde Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde yaşandı. İşletme bünyesindeki Çiftçibaşı Tay Tavlası’nda bulunan 19 tay, henüz tam olarak aydınlatılamayan bir sebeple padok servis kapısının açılması sonucu tesis sınırlarının dışına çıktı. TİGEM, tayların işletmeden ayrılmasının hemen ardından geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldığını belirtti.

Trafik kazaları ve telef olan tayların gerçek değeri

İşletme sahasından çıkan tayların ana yola ulaşmasıyla birlikte maalesef üzücü trafik kazaları meydana geldi. Bu kazalar sonucunda 6 tay telef olurken, 4 tayın ise yaralandığı bildirildi. Geriye kalan 9 tay ise ekiplerin hızlı müdahalesiyle aynı gün içerisinde yara almadan bulunarak yeniden işletmeye teslim edildi. Kamuoyunda iddia edilen 100 milyon liralık maddi kaybın aksine, hayatını kaybeden 6 tayın toplam piyasa değerinin yaklaşık 800 bin TL seviyesinde olduğu açıklandı.

Adli ve idari tahkikat titizlikle sürdürülüyor

TİGEM, iddia edildiği gibi kurum bünyesinde herhangi bir kayıp at veya tay bulunmadığının altını çizdi. Yaşanan bu müessif olayın ardından hem Malatya Valiliği hem de TİGEM genel merkez düzeyinde kapsamlı bir soruşturma başlattı. Kapının nasıl açıldığına dair detayların belirlenmesi için idari ve adli süreçlerin eş zamanlı olarak yürütüldüğü, Malatya Valiliği’nin de olay anından itibaren kamuoyunu resmi kanallar üzerinden bilgilendirdiği hatırlatıldı.

Siyasi tartışmalara verilen net yanıt

Söz konusu iddialar, CHP Milletvekili İnan Akgün Alp tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınmış ve Alp, atların çalınmış olabileceği ihtimaline dikkat çekerek "Atlar yok" ifadesini kullanmıştı. TİGEM ise yaptığı bu detaylı açıklama ile spekülasyonların önüne geçmeyi hedeflerken, vatandaşların asılsız beyanlara itibar etmemesi gerektiğini önemle rica etti.