Son Mühür- Çankırı ili, sabah saatlerinde hafif şiddette bir depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, yerin oldukça derininde meydana gelen sarsıntı, bölge sakinlerinde kısa süreli endişeye yol açtı.

Depremin merkezi ve teknik detayları

AFAD tarafından yapılan ölçümlere göre, deprem 3 Kasım 2025 Pazartesi günü, saatler 08:38:40 TSİ'yi gösterdiğinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü aletsel büyüklük cinsinden (Ml) 3.5 olarak kaydedildi. Bu büyüklükteki bir sarsıntının genellikle yıkıma neden olması beklenmemekle birlikte, özellikle merkeze yakın yerlerde hissedildiği tahmin edilmektedir.

Depremin merkez üssü ise Çankırı'nın Merkez ilçesi olarak belirlendi. Coğrafi koordinatları 40.55333 Kuzey Enlemi ve 33.87556 Doğu Boylamı olarak ölçülen sarsıntı, Çankırı merkez ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi.

Derinlik verisi öne çıktı

Sarsıntının en dikkat çeken teknik verilerinden biri, derinliği oldu. Deprem, yerin yaklaşık 14.95 kilometre derinliğinde meydana geldi. Uzmanlar, bir depremin derinliğinin artmasının, yüzeydeki sarsıntı şiddetini bir miktar azaltıcı etki yapabileceğini belirtmektedir. Ancak 3.5 büyüklüğündeki bu sarsıntı, Çankırı'nın aktif fay hatları üzerindeki konumu nedeniyle bölgedeki sismik hareketliliği bir kez daha gündeme getirdi.