Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), iktidara gelişinin yıldönümü vesilesiyle, dünya tarihinde önemli dönüm noktalarını hatırlatan ve 3 Kasım 2002 tarihini Türkiye Cumhuriyeti için bir "milat" olarak niteleyen dikkat çekici bir video yayımladı. Partinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden "BirMilattır3Kasım" etiketiyle paylaşılan bu görsel çalışma, o gün yaşanan değişimin sadece siyasi bir zaferden ibaret olmadığını vurguluyor.

Tarihte yeni bir sayfa açıldı: Mesajlar ve vurgular

Video paylaşımında kullanılan ifadeler, partinin iktidara gelişiyle birlikte ülkenin yaşadığı dönüşüme dikkat çekiyor. Metinde, "Bir ülke umudunu yeniden kazandı, bir millet geleceğine yeniden inandı. O gün, sadece sandıklar değil, tarihte yeni bir sayfa açıldı," cümlelerine yer verildi. Bu sözler, 2002 seçimlerinin toplumsal ruh halindeki iyileşmeyi ve geleceğe yönelik inancın yeniden canlanmasını temsil ettiğini öne sürüyor. Partinin bu iletişimi, sadece siyasi bir başarıyı kutlamaktan öte, bir ulusun yeniden ayağa kalkışının simgesi olarak konumlandırılmak istendiğini gösteriyor. Video, geçmişte yaşanan ekonomik ve siyasi istikrarsızlık dönemlerinin ardından, 3 Kasım 2002'nin getirdiği güçlü ve kararlı yönetimin altını çiziyor.

Milatlar zinciri içinde 3 Kasım vurgusu

Hazırlanan videonun en dikkat çekici yönü, AK Parti'nin iktidara gelişinin dünya tarihindeki evrensel dönüm noktalarıyla aynı bağlamda sunulmasıdır. Videoda, medeniyet ve teknoloji tarihinde çığır açan bazı olaylar kronolojik bir sıra ile izleyiciye aktarılıyor. Bu dönüm noktaları arasında; ampulün icadı gibi günlük hayatı değiştiren buluşlar, ilk motorlu uçak uçuşu ile ulaşım ve teknoloji devriminin başlangıcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı gibi ulusal varoluşun temel taşları yer alıyor.

Dahası, bilim ve iletişim alanındaki gelişmeler; ilk kalp nakli, aya ilk kez ayak basıldığı gün ve internetin doğuşu gibi olaylarla anımsatılıyor. Soğuk Savaş'ın sona erişinin simgesi olan Berlin Duvarı'nın yıkılışı da bu milatlar zincirine ekleniyor. Bu evrensel milatların hemen ardından, videonun finalinde AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişi gösterilerek, bu siyasi olayın da Türkiye'nin kaderinde benzer büyüklükte bir dönüm noktası olduğu fikri pekiştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi sözler

Parti paylaşımının son kısmında, siyasi liderliğin geleceğe dair kararlılığını yansıtan önemli bir alıntıya yer verildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak," şeklindeki sözleri, videonun ana temasını özetler nitelikte kullanıldı. Bu ifade, sadece bir vaat olmanın ötesinde, ülkenin yönetim anlayışında, kalkınma hedeflerinde ve siyaset dilinde köklü bir değişim sinyalini veriyordu. AK Parti, bu video ile 3 Kasım 2002'yi, Türkiye'nin modernleşme ve küresel bir aktör olma yolculuğunun kritik başlangıç noktası olarak tescillemiş olmayı hedeflemektedir.