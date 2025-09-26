Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube’daki “Soğuk Savaş” kanalında yayımlanan bir bölümde yer alan ifadeler üzerine soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede, Soydemir ve Akgündüz’ün Türk Ceza Kanunu’nun 216/1’inci maddesi kapsamında yargılanmaları talep edildi.

Söz konusu maddeye göre, halkın farklı kesimlerini birbirine karşı kin ve düşmanlığa tahrik edenler, kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşması durumunda bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor.

Soruşturmaya giden süreç

Soruşturmanın çıkış noktası, “Gülersen Kaybedersin” adlı programda yer alan bir diyalog oldu. Programda Soydemir, konuğu Akgündüz’e “İçki bütün kötülüklerin anasıdır diyen kişiye ne denir?” sorusunu yöneltti. Akgündüz’ün cevabı bilmemesi üzerine Soydemir, “Olsun, ben MILF seviyorum abi” ifadesini kullandı.

Başsavcılığın açıklamasında, bu sözlerin Hz. Muhammed ile ilişkilendirilerek toplumda nefret söylemine yol açabilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Programın formatı

“Soğuk Savaş” kanalında yayımlanan “Gülersen Kaybedersin” programında sunucular ve konuklar birbirlerine karşı soğuk espriler yapıyor. Çoğunlukla kelime oyunlarına dayalı olan bu formatın ilgili bölümünde yer alan sözler, kamuoyunda büyük tepki topladı.

Soydemir’den özür

Boğaç Soydemir, gözaltı kararı alınmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şakası nedeniyle özür diledi. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. Basit bir kelime şakası sandım fakat hatamı sonradan fark ettim. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık.”

Yargı süreci başlıyor

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi halinde Soydemir ve Akgündüz, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Haklarında 4,5 yıla kadar hapis cezası istenen iki isim için yargılama sürecinin kısa süre içinde başlayacağı öğrenildi.