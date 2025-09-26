Sanatçı Güllü olarak bilinen Gül Tut’un vefat haberini oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin sosyal medya hesabından duyurdu. Yavuz, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



“Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun.”

Olayın ayrıntıları

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde gece saat 01.28’de meydana gelen olayda, ünlü sanatçının altıncı kattaki evinin terasından düştüğü belirlendi. O sırada yanında kızı ve kızının bir arkadaşı bulunuyordu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Güllü’nün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Sanatçının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet ve valilikten açıklama

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın “yüksekten düşme” olarak kayda geçtiği ve Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla tahkikatın başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, “Sanatçı Güllü olarak bilinen Gül Tut’un, ikametinde bulunduğu sırada camdan düşerek hayatını kaybettiği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Komşuları o anları anlattı

Olayın ardından konuşan komşular, yaşananların herkesi derinden üzdüğünü dile getirdi.

Komşulardan Halit Becergen, “Gece saatlerinde komşularım haber verdi. Aşağı indiğimde yolun ortasında yatıyordu. Çok iyi bir insandı, kendi halinde biriydi. Konserlere gidip gelirdi” dedi.

Esnaf Sezgin Kaya ise “Güllü’nün düştüğünü görünce çok üzüldük. Allah kimsenin başına vermesin. Çevresinde sevilen, iyi bir sanatçıydı. O günden beri uyuyamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Arabesk dünyasında derin yas

Gerçek adı Gül Tut olan ve arabesk müziğe damgasını vuran Güllü’nün ani ölümü, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Hem sahne performansları hem de güçlü sesiyle tanınan sanatçının vefatı, “elim bir kaza” olarak kayıtlara geçti.