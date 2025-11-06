Son Mühür- Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) tarafından yayımlanan güncel tabloya göre, zorunlu trafik sigortasında kasım ayı için primler yüzde 1 oranında yükseldi. Yeni tarife; otomobil, taksi, otobüs, motosiklet ve traktör dahil tüm araç gruplarını kapsıyor.

Üç büyük ilde otomobil primleri

Yeni düzenlemeye göre, İstanbul’da 4. basamaktan sigortalanan bir otomobil için azami prim 14 bin 991 TL olarak belirlendi. Bu tutar ekimde 14 bin 763 TL, eylülde ise 14 bin 612 TL seviyesindeydi.

İstanbul:

Riskli (0. basamak) sürücü: 44.733 TL

En düşük riskli (8. basamak) sürücü: 7.456 TL

Ankara:

Riskli sürücü: 43.467 TL

En düşük riskli sürücü: 7.245 TL

İzmir:

Riskli sürücü: 42.201 TL

En düşük riskli sürücü: 7.034 TL

Taksi sigortalarında artış yaşandı

Kasım ayı tarifesiyle ticari taksilerin sigorta primleri de yükseldi.

İstanbul:

En yüksek prim: 117.861 TL

En düşük prim: 19.644 TL

Ankara:

En yüksek prim: 114.526 TL

En düşük prim: 19.088 TL

İzmir:

En yüksek prim: 111.190 TL

En düşük prim: 18.532 TL

Otobüs sigortaları maliyetin en yüksek olduğu grup

Trafik sigortasında en yüksek prim bedelleri otobüslerde görülmeye devam ediyor. İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri otobüslerin sıfırıncı basamak primi 282.495 TL’ye çıkarken, sekizinci basamak için belirlenen azami prim 46.136 TL oldu.

Sigortasız araç kullananlara uygulanan cezalar

2025 yılı için sigortasız araç kullanmanın cezası 993 TL olarak uygulanıyor. Buna ek olarak, sigortası bulunmayan araçların trafikten men edilmesi de cezai yaptırımlar arasında yer alıyor.