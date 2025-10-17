Son Mühür- Türkiye'nin başta Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana olmak üzere çok büyük bir bölümünde hasara yol açan 6 Şubat depremleri sonrası iktidar ekonomik anlamda yaraları sarabilmek için ek motorlu taşıtlar vergisi çıkarmıştı.

375 sayılı kanun hükmünde kararname ile getirilen düzenlemede yer alan ''borçlandırılmaları, borçlandırılarak, borç'' ifadelerinin Anayasa'nın 9 ayrı maddesine aykırı olduğunu savunan CHP, Anayasa Mahkemesi'ne söz konusu düzenlemenin iptali için başvuruda bulunmuştu.



Özgür Özel ve arkadaşları başvurmuştu...



CHP lideri Özgür Özel, Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve 130 milletvekilinin başvurusu hakkında Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre CHP'nin söz konusu ifadelerin Anayasa'ya aykırı olduğuna yönelik taleplerinin tamamına ret kararı verildiği görüldü.



6 Şubat depremleri sonrası 15 Temmuz tarihinde bir defaya mahsus ek motorlu taşıtlar vergisi alınmasına karar verilmişti.

13.2 milyar TL hedef koyulan vergiyle yüzde 87'lik bir başarıyla 11.5 milyar TL toplanmıştı.