Son Mühür - Milli Savunma Bakanlığı, görev sırasında kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Güler'den taziye mesajı

Bakan Yaşar Güler’in imzası ile yayımlanan taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"