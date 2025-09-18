Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Eylül Perşembe tarihli hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Karadeniz, Ege ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in güneydoğusunda kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının güney bölgelerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, iç kesimlerde ise 1-3 derece altında seyretmesi; diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerine yakın olması öngörülüyor.
Sel ve su baskını uyarısı
Son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz’de sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu, Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde de benzer şekilde kuvvetli yağışlar beklenirken, Giresun’un doğusu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin’in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) sağanak yağış öngörülüyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor.
Kuvvetli rüzgar etkili olacak
Rüzgarın; Marmara, Ege ile Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde kuzey yönlerinden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise güney yönlerinden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden, vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle tavsiye edilmektedir.
18 Eylül 2025 Hava durumu
MARMARA
- BURSA 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ÇANAKKALE 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
- İSTANBUL 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
- A.KARAHİSAR 23°C – Parçalı bulutlu
- DENİZLİ 30°C – Az bulutlu
- İZMİR 28°C – Az bulutlu
- MANİSA 27°C – Az bulutlu
AKDENİZ
- ADANA 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA 35°C – Parçalı ve az bulutlu
- BURDUR 28°C – Parçalı bulutlu
- HATAY 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
- ANKARA 23°C – Parçalı bulutlu
- ÇANKIRI 23°C – Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR 20°C – Parçalı bulutlu
- KONYA 25°C – Az bulutlu
BATI KARADENİZ
- BOLU 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- AMASYA 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- RİZE 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı
- SAMSUN 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı
DOĞU ANADOLU
- ERZURUM 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA 33°C – Parçalı bulutlu
- VAN 27°C – Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- DİYARBAKIR 35°C – Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP 32°C – Parçalı bulutlu
- MARDİN 33°C – Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT 34°C – Parçalı ve az bulutlu