Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Eylül Perşembe tarihli hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Karadeniz, Ege ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in güneydoğusunda kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının güney bölgelerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, iç kesimlerde ise 1-3 derece altında seyretmesi; diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerine yakın olması öngörülüyor.

Sel ve su baskını uyarısı

Son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz’de sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu, Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde de benzer şekilde kuvvetli yağışlar beklenirken, Giresun’un doğusu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin’in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) sağanak yağış öngörülüyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor.

Kuvvetli rüzgar etkili olacak

Rüzgarın; Marmara, Ege ile Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde kuzey yönlerinden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise güney yönlerinden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden, vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle tavsiye edilmektedir. 18 Eylül 2025 Hava durumu MARMARA BURSA 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu EGE A.KARAHİSAR 23°C – Parçalı bulutlu

DENİZLİ 30°C – Az bulutlu

İZMİR 28°C – Az bulutlu

MANİSA 27°C – Az bulutlu AKDENİZ ADANA 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 35°C – Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 28°C – Parçalı bulutlu

HATAY 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU ANKARA 23°C – Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 23°C – Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 20°C – Parçalı bulutlu

KONYA 25°C – Az bulutlu BATI KARADENİZ BOLU 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı

SAMSUN 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı DOĞU ANADOLU ERZURUM 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 33°C – Parçalı bulutlu

VAN 27°C – Parçalı bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR 35°C – Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 32°C – Parçalı bulutlu

MARDİN 33°C – Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 34°C – Parçalı ve az bulutlu