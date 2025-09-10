Son Mühür- Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifasının ardından siyasi yankılar büyüyor. Bu gelişmenin hemen ardından, Beykoz Belediye Meclisi’nde görev yapan iki isim daha partiden ayrıldıklarını açıkladı.

Uğur Gökdemir: “Kendimi sahipsiz hissettim”

Beykoz Belediye Meclis Üyesi Uğur Gökdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Gökdemir, uzun yıllardır onurla üyesi olduğunu belirttiği CHP’de, son dönemde yaşanan süreçlerin kendisini derinden yıprattığını ifade etti.

“İl başkanından, avukatlardan, genel başkan yardımcılarına kadar uzanan süreçte hakkımda açılan davalarda yalnız bırakıldım. Her akşam haberlerde yer alırken, omuz omuza vermemiz gereken bu yolda kendimi sahipsiz hissettim.” diyen Gökdemir, partisinden kırgınlık taşımadığını ancak mevcut şartlarda üyeliğini sürdürmenin doğru olmayacağına karar verdiğini vurguladı.

Gökdemir, bundan sonra Beykoz halkının hakkını bağımsız bir meclis üyesi olarak savunmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Murat Uzun: “Parti içi çekişmeler hizmetin önüne geçti”

Bir diğer istifa eden meclis üyesi Murat Uzun ise yayımladığı açıklamada, 31 Mart 2024 seçimleriyle başlayan görev süresinde tek amacının Beykoz halkının menfaatlerini savunmak olduğunu söyledi. Ancak CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve yönetiminin meclis grubunu bir araya getirmek yerine “ayrıştırıcı, bölücü ve zayıflatıcı bir tutum” izlediğini savundu.

Uzun, meclis üyelerinin birlik içinde çalışması gerekirken, ilçe yönetiminin gizli iş birlikleriyle grubu böldüğünü, dayanışmayı yok ettiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Kişisel ihtirasların Beykoz’un menfaatlerinin önüne konduğu bu anlayış, partimizin mecliste etkin olmasını engellemiş, Beykoz’a hizmet etme irademizi hedef alır hale gelmiştir. Benim için esas olan makam değil, Beykoz’un geleceği ve Beykozluların menfaatidir. Bu anlayışla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.”