Son Mühür- Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, dün akşam yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Gürzel, istifasının gerekçesi olarak kendi partisinden destek görememesini gösterirken, açıklamasında “Tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durum artık katlanılamaz bir hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

AK Parti ve MHP’den destek aldığını vurguladı

Gürzel açıklamasında, istifasına rağmen kendisine destek olan kesimleri de belirtti: “Sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimi ve değer gördüğümü bilmenizi isterim.”

Alaattin Köseler’den tepki

Tutuklanmasının ardından Beykoz Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Alaattin Köseler, Gürzel’in istifasının ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Köseler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Beykozlu, Beykozluyu asla satmaz. Bağımız güçlüdür. Duruşumuz ise bir ahlak meselesidir. Kumpası kuranların kirliliğini kullanmaya umarım kimse tenezzül etmez…”

AKP’ye geçeceği iddiası

Gürzel’in CHP’den istifasının ardından, gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabından çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Burhan paylaşımında, Gürzel’in AK Parti’ye geçeceğini öne sürerek, “Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etti. AK Parti’ye geçecek. Başkan Vekili sıfatıyla görevine devam edebilir ve başkan hukukuna tabidir. Mecliste CHP çoğunluğu bulunması bu durumu değiştirmemektedir. Özlem Vural Gürzel, Başkan Vekili olarak görevine sürdürecek” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ile fotoğraf paylaşımı dikkat çekti

Gürzel, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar üzerine Instagram hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşarak “Yolumuz uzun” mesajını verdi ve paylaşımında kalp emojisine yer verdi. Dost Beykoz’un aktardığına göre Gürzel, meclis üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubuna, “Bunlarla uğraşmaya değmez, cevap olarak Ekrem başkanımızla olan fotoğrafları paylaştık” açıklamasında bulundu.