Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bebek’te bulunan bir otelde bu sabah gerçekleştirilen eklenti yıkımına ilişkin yazılı bir bilgilendirme yayımladı. Açıklamada, yapıda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, yasal sürecin tamamlanmasının ardından giderildiği belirtildi.

Boğaziçi sit alanında denetim vurgusu

İBB açıklamasında, Boğaziçi Koruma Sit Alanı sınırları içinde yer alan yapılara yönelik denetim ve uygulamaların ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğü ifade edildi. Bu kapsamda Bebek’te bulunan yapıya ilişkin aykırılıkların tespit edildiği, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Encümen kararıyla yıkım programına alındı

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün denetimleri sonucunda, 26 Mart 2025 tarihinde yapıya yönelik yapı tatil tutanağı düzenlendi. Yapının ön kısmı ve çatı katında mevzuata aykırı eklentiler bulunduğu belirlendi. Tespitlerin ardından İBB Encümeni tarafından yıkım ve idari para cezası kararı alınarak ilgililere tebliğ edildi. Aykırılıkların giderilmemesi üzerine yapı, 18 Temmuz 2025 tarihinde yıkım programına dahil edildi.

Yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı

Açıklamada, İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin 10 Temmuz 2025 tarihli kararıyla encümen yıkım kararına ilişkin yürütmenin durdurulduğu, ancak İBB Hukuk Müşavirliği’nin itirazı üzerine bu kararın kaldırıldığı bildirildi. Mahkeme kararının 25 Aralık 2025 tarihinde tebliğ edildiği bilgisi paylaşıldı.

Aykırı eklentiler söküldü

İBB Encümeni kararı doğrultusunda, Boğaziçi Koruma Sit Alanı’nda mevzuata aykırı şekilde yapılan eklentilere yönelik işlem bu sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Yapının ön cephesinde ve çatı katında yer alan eklentiler yıkılarak yapı aykırılıklardan arındırıldı.

“Denetimler sürecek”

İBB, Boğaziçi’nin doğal, tarihi ve kültürel dokusunun korunması amacıyla denetim, izleme ve uygulama çalışmalarının ilgili mevzuat kapsamında devam edeceğini bildirdi.