Son Mühür - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı limitlerine yönelik yeni düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin bankalara talimat yazısı gönderdi. Yazıda, eğitim ve sağlık harcamalarının söz konusu düzenlemelerden istisna tutulacağı belirtildi.

Mağduriyetlerin önlenmesi hedeflendi

Bankalara iletilen yazıda, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidine yönelik süreçlerin oluşturulması gerektiği ifade edildi. Eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz etkilenmemesi için gerekli sistemsel geliştirmenin yapılması istendi.

Bankalara üç ay süre

Kararın sağlıklı ve kesintisiz biçimde uygulanabilmesi için bankaların gerekli sistemsel altyapılarını en geç üç ay içinde tesis etmeleri ve tüm operasyonel süreçleri eksiksiz biçimde tamamlamaları talep edildi.

Yol haritası talebi

Uyum sürecinde atılması öngörülen adımları içeren yol haritasının, kuruluş birlikleri aracılığıyla BDDK’ye iletilmesi istendi.