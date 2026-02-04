Son Mühür - Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York’taki Metropolitan Correctional Center’da ölü bulunmuş, resmi kayıtlara ölüm nedeni “intihar” olarak geçmişti. Ancak o tarihten bu yana uluslararası basında, olayın arkasında farklı ihtimaller olabileceğine dair şüpheler ve çeşitli komplo teorileri gündemde kalmaya devam ediyor.

Resmi açıklamayla öldüğü ilan edildi

Jeffrey Epstein’ın ölümüyle ilgili olarak New York Adli Tıp Kurumu, kapsamlı otopsi sonrası Epstein’ın hücresinde kendini asarak yaşamına son verdiğini duyurdu. Ayrıca Federal Bureau of Investigation ile United States Department of Justice da yaptıkları açıklamalarda, olayda başka bir fail ya da dış müdahaleye dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirterek intihar tespitini doğruladı.

3 şüphe kafa kurcaladı

Jeffrey Epstein hakkında dış basında ve kamuoyunda hâlâ “yaşıyor olabilir” ya da “öldürülmedi” şeklindeki iddiaların konuşulmasının arkasında çeşitli nedenler bulunuyor; ölüm gecesi gardiyanların kayıt kontrollerini düzgün yapmadığı ve kamera görüntülerinde boşluklar olduğu yönündeki güvenlik ihmali iddiaları sık sık gündeme gelirken, bazı çevrelerde Epstein’ın güçlü bağlantıları nedeniyle öldürülmüş olabileceği ya da bir koruma programıyla hayatına devam ettiği yönünde komplo teorileri dolaşıyor, bu söylentiler özellikle sosyal medya ve forumlarda yeniden yayılıyor; ayrıca “Epstein didn’t kill himself / Epstein kendini öldürmedi” ifadesinin meme ve viral içeriklere dönüşmesi de tartışmaların canlı kalmasına neden oluyor.

Tepkiler ne yönde?

Uzmanlar ve resmî kurumlar, bu iddiaların somut delillere dayanmadığını vurgulamayı sürdürüyor. Federal Bureau of Investigation ile United States Department of Justice tarafından yapılan açıklamalarda ölümün intihar olduğu, Jeffrey Epstein’ın hayatta olduğuna ya da bir cinayete kurban gittiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığı ifade edildi. Buna karşın hukuk çevreleri ve bazı analistler, tüm belgelerin tam şeffaflıkla paylaşılmadığını belirterek bu durumun kamuoyunda “akıllarda soru işareti bırakan” alanlar oluşturduğunu dile getiriyor.