Son Mühür- ASAL Araştırma’nın Ocak 2026 verilerine göre, halkın erken genel seçim konusundaki görüşleri belirgin bir tablo ortaya koydu. 26 ilde, 2 bin kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara “Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?” sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre, vatandaşların yüzde 54,4’ü erken seçim yapılması gerektiğini ifade ederken, yüzde 38’i karşı çıktı. Fikri olmayanlar ise yüzde 7,6 olarak kayıtlara geçti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamalarda erken seçim tartışmalarına net bir şekilde kapıyı kapatmıştı. Bahçeli, CHP Genel Başkanı’nın erken seçim çağrılarını eleştirerek, “CHP Genel Başkanı’nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması, tam bir siyasi ahmaklıktır” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli ayrıca, seçim tarihinin belli olduğunu vurgulayarak, “Erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır. CHP Genel Başkanı seçim kapısını aralamaya çalışsa da, biz Cumhur İttifakı olarak arayacağımız kapının Türkiye’nin ve Türk Yüzyılı’nın cümle kapısı olduğunu biliyoruz” demişti.

Anket sonuçları siyasi gündemi etkileyebilir

Ortaya çıkan anket sonuçları, erken seçim tartışmalarının kamuoyunda önemli bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Bahçeli’nin kesin açıklamalarına rağmen seçmenin yarıdan fazlası, erken seçim talebini dile getirmiş oldu.