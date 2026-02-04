Edinilen bilgilere göre saldırı, saat 20.30 sıralarında Marmara Adası’nda yer alan ilçe başkanlığı binasında meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen ve kapüşonlu olduğu belirtilen bir kişi, parti binasına taş atarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Polis ekipleri kamera kayıtlarını inceliyor

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, saldırının gerçekleştiği noktada inceleme yaptı. Güvenlik birimleri, çevredeki güvenlik kameraları ile şüphelinin kaçış güzergahında bulunan kamera kayıtlarını detaylı şekilde inceleyerek saldırganın kimliğini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı’ndan sert tepki

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Mehmet Aydemir, yaşanan olayı sert sözlerle kınadı. Aydemir, siyasetin şiddet ve vandalizmle şekillendirilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Demokrasi taşla değil, sandıkla konuşur”

Açıklamasında sağduyu ve hukuk vurgusu yapan Aydemir, “Marmara İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Demokrasi; taşla değil, sözle ve sandıkla konuşur. Provokasyonlardan medet umanlara karşı millet iradesine olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. AK Parti teşkilatlarımız birlik ve beraberlik için dimdik ayaktadır” ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.