Son Mühür - Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Google’a ait Android işletim sisteminden uygulama mağazasındaki tercihlere kadar birçok başlığın inceleme kapsamına alındığı belirtildi.

Rekabeti engelleyip engellemediği incelenecek

Soruşturma kapsamında Google’ın telefon üreticileriyle imzaladığı anlaşmalar ile uygulama geliştiricilere yönelik getirdiği yeni kuralların piyasadaki rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığı mercek altına alınacak. Ayrıca 2018’de verilen cezanın ardından şirketin sözleşmelerini gerçekten rekabete açıp açmadığı da incelenecek. Getirilen yeni yükümlülüklerin alternatif uygulamaların önünü kapatıp kapatmadığı değerlendirilecek. Rekabet Kurulu tarafından yürütülen bu süreç, mobil ekosistemin geleceği açısından kritik önem taşıyor.