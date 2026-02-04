Son Mühür- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı. Soruşturma; “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” ile “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” suçlarını kapsıyor. Gelişmenin ardından Dilek İmamoğlu yazılı bir açıklama yaptı.

Hedef iddiası

Dilek İmamoğlu, açıklamasında sürecin yalnızca adli boyutla sınırlı kalmadığını, ailesinin de hedef haline getirildiğini savundu. Önce eşi Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının, ardından aile bireylerinin sürece dahil edildiğini belirtti.

İtibar tepkisi

Yaşananların siyasi hesaplarla kamuoyunda algı oluşturma amacı taşıdığını ifade eden İmamoğlu, itibar zedelemeye yönelik girişimlere karşı tepki gösterdi. Bu yaklaşımın hukuk ve vicdanla bağdaşmadığını kaydetti.

Hukuk vurgusu

Açıklamada, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkının hukuk devletinin temel ilkeleri olduğu hatırlatıldı. Adli süreçlerin siyasi saiklerle değil, somut delillerle ve şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Aile uyarısı

Dilek İmamoğlu, aile bireylerinin baskı aracı olarak kullanılmasının meşru olmadığını belirterek, bu tür yöntemlere son verilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamasının yalnızca kendi ailesine yönelik olmadığını ifade eden İmamoğlu, hukuka ve adalete ihtiyaç duyan herkes adına konuştuğunu belirtti. Hukukun siyasetin aracı haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı.