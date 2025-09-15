Son Mühür- Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 46’ya çıktı. Soruşturma çerçevesinde daha önce 8 CHP’li belediye meclis üyesi gözaltına alınmıştı.

Murat Salman CHP’den istifa etti

Soruşturmanın ardından CHP’li meclis üyelerinden Murat Salman, partisinden ayrıldığını duyurdu. Salman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bundan sonraki süreçte meclis üyeliğini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti.

Salman açıklamasında, “Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Meclis Üyeliği görevimden kendi irademle ayrılıyorum. Bundan sonraki çalışmalarımı bağımsız meclis üyesi olarak sürdüreceğim.

Görev sürem boyunca kişisel çıkarlarım için kimseye talepte bulunmadım ve bundan sonra da bulunmayacağım. Bayrampaşa halkına hizmet etmek, onların menfaatlerini korumak ve sorunlarını çözmek amacıyla çalışmalarımı kararlılıkla sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, 2019 yılında Yıldırım Mahallesi’nden muhtar adayı olduğu dönemde aldığı oyların meclis üyeliğinde etkili olduğu vurgulandı. Salman, tüm Bayrampaşalıların temsilcisi olarak çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Meclisteki yeni dağılım

Murat Salman’ın istifasının ardından Bayrampaşa Belediyesi Meclisi’nde parti dağılımı şu şekilde oluştu: 19 CHP, 15 AKP+MHP ve 3 bağımsız üye.