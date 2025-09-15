Son Mühür- CHP'de sonucu merakla beklenen kurultay iptal davasında erteleme kararı çıktı. Süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nadiği destek ve Özgür Özel yönetimine yönelik muhalefetiyle dikkati çeken Barış Yarkadaş, mahkemeden çıkan 24 Ekim tarihine erteleme kararını beğenmedi.

TGRT Haber'e konuk olan Barış Yarkadaş,

"Çok yanlış bir karar, çünkü hukuk güvenliğini ortadan kaldıran bir karar. Bir kere bu duruşmanın sürekli ertelenmesi doğru değil.



Soruşturmanın ciddiyetine gölge düştü...



Bu kadar uzun eğer erteleyecekse mahkeme daha kısa bir tarihe de verebilirdi. Cuma gününe verilirdi, pazartesi günde veriliyordu. Türkiye'nin gündemini meşgul eden bir davada hakimin neredeyse iki aylık bir erteleme yapması bir anlamda bu soruşturmanın ciddiyetine gölge düşürmüştü. Çünkü dosya tekamül etmiş, ifadeler sizin önünüze gelmiş. İfadeleri siz okumuşsunuz.

Sadece İstanbul'da bir karar var. İstanbul'daki kararda zaten size gerekçeli olarak UYAP üzerinden ve fiziki olarak gönderilmiş ve bunun üzerinde neredeyse 10 gün 12 geçirildi. Dolayısıyla burada hakim beyin sürekli bu davayı ertelemesi uzatması adalete yargıya gölge düşürmüştür.'' diye konuştu.

