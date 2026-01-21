Beyaz Saray yetkilileri, Başkan Donald Trump’ı İsviçre’nin Davos kentine götürmek üzere havalanan Air Force One uçağının, kalkıştan bir saatten kısa süre sonra yaşanan küçük bir elektrik arızası nedeniyle Maryland’e geri dönüş yaptığını duyurdu.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, Joint Base Andrews’tan havalanan uçakta mürettebat tarafından küçük bir elektrik arızasının tespit edildiğini ve bu nedenle tedbir amacıyla geri dönüş kararı alındığını ifade etti. Leavitt, Başkan Trump’ın Davos’a gitmek üzere başka bir uçakla yolculuğunu sürdüreceğini kaydetti.

Bazı basın mensupları, kalkışın ardından basın kabinindeki ışıkların kısa süreli olarak kesildiğini belirtirken, yaşanan durumla ilgili resmi ve net bir açıklama yapılmadı. Trump’ın Davos’ta Dünya Ekonomik Forumu’nda bir konuşma gerçekleştirmesi planlanıyordu; ancak iniş ve uçuş programındaki değişiklik nedeniyle bu konuşmanın ertelenmesinin gündemde olduğu ifade ediliyor.

"Bu ilginç bir seyahat olacak''

Uçağa binmeden önce Beyaz Saray önünde basın mensuplarına açıklama yapan Trump, “Bu ilginç bir yolculuk olacak. Ne olacağını bilmiyorum. Ancak burada iyi şekilde temsil ediliyorsunuz” ifadelerini kullandı.