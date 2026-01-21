Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 21 Ocak Çarşamba gününe ait hava durumu öngörülerine göre Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, gece saatlerinde Karaman çevreleri ile Antalya’nın batısının iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat

Rüzgarın Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don olayları öngörüldüğünden vatandaşların tedbirli olması istendi. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.

21 Ocak 2026 Hava durumu

MARMARA

BURSA – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – °C / 4°C – Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR – °C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA – °C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA – °C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, batısının iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA – °C / 7°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – °C / 5°C – Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR – °C / 4°C – Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ – °C / 0°C – Parçalı ve çok bulutlu

KONYA – °C / 3°C – Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – °C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK – °C / 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – °C / 5°C – Parçalı ve çok bulutlu

RİZE – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON – °C / 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – °C / -7°C – Parçalı ve çok bulutlu

KARS – °C / -7°C – Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA – °C / 1°C – Parçalı ve çok bulutlu

VAN – °C / -3°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – °C / 4°C – Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR – °C / 5°C – Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN – °C / 2°C – Parçalı ve çok bulutlu