Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 21 Ocak Çarşamba gününe ait hava durumu öngörülerine göre Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, gece saatlerinde Karaman çevreleri ile Antalya’nın batısının iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat
Rüzgarın Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don olayları öngörüldüğünden vatandaşların tedbirli olması istendi. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.
21 Ocak 2026 Hava durumu
MARMARA
BURSA – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR – °C / 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR – °C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA – °C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA – °C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, batısının iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HATAY – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA – °C / 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – °C / 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR – °C / 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ – °C / 0°C – Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – °C / 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – °C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK – °C / 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – °C / 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON – °C / 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – °C / -7°C – Parçalı ve çok bulutlu
KARS – °C / -7°C – Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA – °C / 1°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN – °C / -3°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN – °C / 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR – °C / 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN – °C / 2°C – Parçalı ve çok bulutlu