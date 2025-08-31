Son Mühür- AFAD Deprem Dairesi’nin resmi açıklamasına göre sarsıntı, 31 Ağustos 2025 tarihinde saat 16.39’da kaydedildi. 3.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sındırgı olarak açıklanırken, yerin 7.09 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

AFAD paylaştı

Depremin koordinatları enlem 39.26222, boylam 28.1025 olarak açıklandı. AFAD’ın resmi internet sitesi üzerinden depreme dair teknik bilgilere erişilebileceği duyuruldu.

Hasar bildirimi yok

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Bölgedeki vatandaşların AFAD tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesi istendi.