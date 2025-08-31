Dünyanın en prestijli fizik projelerinde görev almış ve uluslararası alanda saygın bir bilim insanı olarak tanınan Türk fizikçi Dr. Furkan Dölek'in 4 gündür kayıp olduğu belirtildi. Ailesi, Dölek'in yaşadığı mobbing ve hukuk mücadelesinin ardından ortadan kaybolması nedeniyle büyük endişe taşıyor.

Furkan Dölek kimdir?

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bursuyla yurt dışına gönderilen Dr. Dölek, doktorasını İsviçre'de tamamladı. 2023 yılında ABD'nin Virginia Tech Üniversitesi'ne davet edilen Dölek, kariyeri boyunca CERN ve ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab gibi dünyanın en önemli araştırma merkezlerinde kritik görevler üstlendi.

Akademik kariyeri boyunca 500'den fazla makale yayımlayan ve makaleleri 20 binin üzerinde atıf alan Dr. Dölek, "karanlık madde" ve "yüksek enerji fiziği" gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Kayboluşunun Ardında Korkutan İddialar

Ailesinin aktardığı bilgilere göre, Dr. Dölek çalıştığı laboratuvarlarda tespit ettiği usulsüzlük ve güvenlik açıklarını ABD Enerji Bakanlığı'na rapor etti. Bu durumun ardından mobbinge maruz kaldığı ve görevinden uzaklaştırıldığı iddia edildi. Hukuk mücadelesi başlatan Dölek'in, gözaltına alınmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadığı belirtiliyor.

Anne Zuhal Dölek: "Oğlumun Hayatından Endişe Ediyoruz"

Oğlunun hayatından endişe ettiğini gözyaşları içinde anlatan anne Zuhal Dölek, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti. Anne Dölek, "Oğlum fizik alanında çok önemli araştırmalar yapıyor. Biz sadece usulsüz bir şekilde tutuklu kalmasını istemiyoruz" dedi.