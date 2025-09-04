Son Mühür - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtısınası meydana geldi. 3 depremin arka arkaya gerçekleştiği bölgede vatandaşlar panik yaşadı. Bu depremlerin hepsi 3.0'dan büyüktü.
06:21'de deprem fırtınası başladı
AFAD ilk depremin 06:21'de gerçekleştiğini duyurdu. AFAD verileri şu şekilde:
Enlem: 39.27056
Boylam 28.10639
Derinlik: 9.4
Büyüklük: 3.6
06:58'de 2. deprem yaşandı
Deprem fırtınası 06:58'de devam etti. AFAD şiddetini şöyle açıkladı:
Enlem: 39.18639
Boylam 28.19694
Derinlik: 7.0
Büyüklük: 3.4
06:59'da son deprem yaşandı
Ve son deprem 06:59'da gerçekleşti. Bu depremlerin hepsi 3.0'dan büyüktü. Bu depremlerin ardından uzmanlardan gelecek yanıt merak ediliyor.
Enlem: 39.19556
Boylam 28.19361
Derinlik: 8.74
Büyüklük: 3.3
