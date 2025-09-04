Son Mühür - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtısınası meydana geldi. 3 depremin arka arkaya gerçekleştiği bölgede vatandaşlar panik yaşadı. Bu depremlerin hepsi 3.0'dan büyüktü.

06:21'de deprem fırtınası başladı

AFAD ilk depremin 06:21'de gerçekleştiğini duyurdu. AFAD verileri şu şekilde:

Enlem: 39.27056

Boylam 28.10639

Derinlik: 9.4

Büyüklük: 3.6

06:58'de 2. deprem yaşandı

Deprem fırtınası 06:58'de devam etti. AFAD şiddetini şöyle açıkladı:

Enlem: 39.18639

Boylam 28.19694

Derinlik: 7.0

Büyüklük: 3.4

06:59'da son deprem yaşandı

Ve son deprem 06:59'da gerçekleşti. Bu depremlerin hepsi 3.0'dan büyüktü. Bu depremlerin ardından uzmanlardan gelecek yanıt merak ediliyor.

Enlem: 39.19556

Boylam 28.19361

Derinlik: 8.74

Büyüklük: 3.3