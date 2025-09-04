İstanbul'da akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. İstanbul Çekmeköy Ömerli’de bulunan bir restoranda saat 21.15 sıralarında İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, iddialara göre önceden husumetlisi olan Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk açıklama geldi.

"Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir!"

Sosyal medya hesabı üzerinden olayla ilgili olarak açıklama yapan Bakan Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesinde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum.

Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.