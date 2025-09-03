Son Mühür- AFAD'dan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 10:55:50'de kaydedildi.

Depremin merkez üssü ve detayları

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, depremin merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak belirlendi. 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, enlem 39.25389 N ve boylam 28.03639 E koordinatlarında meydana geldi. Depremin derinliği ise yerin 10 kilometre altında olarak ölçüldü. Şu an için herhangi bir olumsuzluğa veya can kaybına dair bilgi rapor edilmedi.

Yetkililer durumu takip ediyor

Depremin hissedilmesinin ardından yetkililer, bölgedeki durumu yakından takip ediyor. Olası bir olumsuz duruma karşı ilgili kurumlar teyakkuzda bekliyor.