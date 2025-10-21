İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk soruşturması” sürüyor. O soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belediyeye bağlı iştiraklerde çalışan 200’ün üzerinde personeli ifadeye çağırdı.

AK Parti döneminden isimler de listede

Edinilen bilgilere göre ifadeye çağrılanlar arasında yalnızca mevcut dönemde görev yapanlar değil, AK Parti döneminde belediyede çalışmış bazı isimlerin de bulunduğu öğrenildi.

İştiraklerde görevli personeller de sorgulanıyor

Soruşturma dosyasının odağında, İBB’ye bağlı bazı iştiraklerde yapılan finansal işlemler bulunuyor. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ifadeye çağrılan personel arasında;

bürokratlar,

mali işler birimlerinde görev yapan personeller,

belediye iştiraklerinde çalışan yöneticiler yer alıyor.

Yetkililer, ifadelerin alınmasının ardından elde edilen bilgilerin dosya kapsamına ekleneceğini belirtti.

Gözaltı yok!

Mali Şube ekipleri tarafından ifadeye çağrılan hiçbir personele gözaltı işlemi uygulanmadı.