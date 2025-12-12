Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen adli soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları, dosyadan çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

“Kasten öldürme” suçlamasıyla soruşturma sürüyor

Şarkıcı Güllü’nün ölümünün ardından başlatılan soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan Gülter’in ifadesi alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Avukatlardan açıklama: “Yeterli şüphe oluştu”

Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları, davadan çekilme gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, müvekkillerinin henüz suçlu olup olmadığının kesinleşmediği vurgulanırken, dosyada kendileri açısından ciddi şüphelerin oluştuğu ifade edildi.

Avukatlar açıklamalarında, “En başında da belirttiğimiz gibi, dosyada en ufak bir şüphe hissetmemiz halinde davadan çekileceğimizi söylemiştik. İncelemelerimiz sonucunda bizim nezdimizde yeterli şüphe oluşmuştur” ifadelerine yer verdi.

“Güllü’nün manevi mirasına saygı gereği çekildik”

Avukatlar, dosyadan çekilme kararlarının etik bir duruşun sonucu olduğunu belirterek, bu kararın şarkıcı Güllü’nün manevi mirasına duyulan saygı çerçevesinde alındığını bildirdi. Açıklamada, mesleki sorumluluk gereği bu noktada davada yer almalarının mümkün olmadığı kaydedildi.

Gülter ve Sultan Nur Ulu adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ile olay gecesi evde bulunduğu belirtilen arkadaşı Sultan Nur Ulu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgularının ardından haklarında verilecek kararın netleşmesi bekleniyor.

Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın, adli tıp raporları, olay yeri inceleme bulguları ve tanık ifadeleri doğrultusunda sürdüğü öğrenildi. Dosyada yer alan tüm delillerin değerlendirilmesinin ardından yargı sürecinin şekilleneceği belirtildi.