Son Mühür- Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, bugün saat 18:17'de meydana gelen bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin büyüklüğü 3.6 (Ml) olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssü ve detayları

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, sarsıntının 12.42 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Depremin koordinatları ise 39.20056 N enlem ve 28.16889 E boylam olarak açıklandı. Şu an için herhangi bir olumsuz durum veya hasar rapor edilmedi. Yetkililer, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kandilli Rasathanesi verileri

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 18:17'de meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise 3.7 büyüklüğünde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'ne göre kaydedilen derinlik ise 12.6 km olarak kayıtlara geçti.