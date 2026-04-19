Son Mühür - Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden, bazı medya organlarında yer alan “belediye bürokratları ve Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldı” iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, konuyla ilgili kendilerine ulaşan herhangi bir resmi bildirim bulunmadığı belirtildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Haberde konu edilen süreç yeni değildir. İlgili dosya, 2022 yılından bu yana devam eden ve halen tahkim sürecinde bulunan teknik ve hukuki sürecin devam ettiği bir dosyadır. Bu nedenle ortada kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı gibi, kamu zararına ilişkin verilmiş nihai bir hüküm de yoktur. Devam eden bir sürecin, sonuçlanmış ve kesinleşmiş gibi sunulması; kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı çabasıdır. Tarafımıza konuyla ilgili ulaşan herhangi bir yazı belge gelmesi halinde de kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir."

Neler yaşandı?

İçişleri Bakanlığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında soruşturma izni verdiği iddia edilmişti. İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi’nin haberine göre söz konusu izin, İstasyon Caddesi projesinde yüksek maliyetli çelik kirişler yerine daha düşük maliyetli beton kullanılarak yüklenici firmaya haksız kazanç sağlandığı iddiasına dayanıyor ve Yavaş ile birlikte 11 belediye çalışanını kapsıyor.

Daha önce soruşturma izni verilmişti

İçişleri Bakanlığı, 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermişti.