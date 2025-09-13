Son Mühür- Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan sahte diploma davası kapsamında mahkemeye çıktı. Silivri'deki duruşma salonunda görülen dava, İmamoğlu'nun salondaki tavırları ve izleyicilerle kurduğu diyaloglar nedeniyle kamuoyunun ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

Duruşma salonunda dikkat çeken anlar

İmamoğlu, duruşma salonuna "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları ve yoğun alkışlarla giriş yaptı. Hakimin iddianameyi okumasının ardından savunmasını sunan İmamoğlu, duruşmaya verilen arada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bu süreçte sergilediği rahat tavırlar ve duruşma salonunda bulunan izleyicilerle kurduğu samimi diyaloglar dikkat çekti.

İmamoğlu’nun duruşma sırasında kravatını, yerine kayyum atanan eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e vermesi de en çok konuşulan anlardan biri oldu. Bu anlar, duruşma salonundaki atmosferi bir siyasi mitinge dönüştürdüğü yorumlarına neden oldu. İmamoğlu’nun bu hareketleri, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı ve kısa sürede en çok paylaşılan konular arasına girdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanından sert tepki

Duruşma salonundaki bu görüntülerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, duruma sert bir şekilde tepki gösterdi. Saral, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu bir duruşma mı, yoksa bir film sahnesi mi? Ben böyle bir rezillik görmedim. Nasıl bir mahkeme bu!” ifadelerini kullandı.

Saral, sözlerini “Sayın Adalet Bakanımızın gerekeni yapacağından şüphem yok!” diyerek sürdürdü ve bu olayın ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.