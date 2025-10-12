Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde orta şiddette bir deprem kaydetti. Sabah saatlerinde gerçekleşen bu sarsıntı, bölge halkı tarafından hissedildi ve kısa süreli endişeye yol açtı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum rapor edilmedi.

Depremin merkez üssü ve büyüklüğü

AFAD verilerine göre sarsıntı, 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 09:33:34'te (TSİ) meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 (Ml) olarak ölçüldü. Bu büyüklükteki bir deprem, genellikle çevre yerleşim yerlerinde hissedilmekle birlikte, yapısal hasara yol açacak nitelikte değildir. Depremin merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak belirlendi.

Sarsıntının konumu ve derinlik bilgileri

Depremin koordinatları 39.21694 Kuzey enlemi ve 28.1175 Doğu boylamı olarak kaydedildi. En dikkat çekici verilerden biri ise depremin 10.28 kilometre derinlikte gerçekleşmiş olmasıdır. Yer yüzeyine görece yakın sayılan bu derinlik, sarsıntının Sındırgı ve çevresindeki yerleşim yerlerinde daha net hissedilmesine neden olmuştur. Bölge, aktif fay hatlarının bulunduğu bir coğrafyada yer aldığı için bu tür sismik hareketler sürekli olarak izlenmektedir.