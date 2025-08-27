Son Mühür- Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, bugün saat 15:10'da 3.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem, bölge halkı arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, bugün öğleden sonra orta şiddette bir sarsıntı yaşadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin büyüklüğü 3.6 (Ml) olarak belirlendi. Sarsıntı, yerin sadece 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği için yüzeye yakın hissedildi.

Depremin detayları

Depremin merkez üssü Sındırgı (Balıkesir) olarak açıklanırken, koordinatları ise 39.23722 N enlem ve 28.19889 E boylam olarak kaydedildi. Depremin meydana geldiği saat ise 15:10:36 TSİ olarak duyuruldu. Kısa süreli sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, herhangi bir hasar veya yaralanma bilgisi bildirilmedi.

Kandilli 4.1 dedi

Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verilere göre ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem 15:10'da, 4.1 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde oldu.