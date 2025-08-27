Son Mühür- Dijital medya üzerinden yayınladığı programında MHP'nin siyasi etkisinin azaldığını ve yalnızca bir sembolik varlık olarak kaldığını öne süren Bahar Feyzan, MHP’nin AK Parti'yle ittifakı yüzünden özünü kaybetmeye başladığını savunarak, ‘’MHP artık bir tabela partisi’’ yorumunda bulunmuştu.

Feyzan’ın MHP’yi hedef alan sözlerine Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç’ın yanıtı da sert oldu.

Yahudilerin dolma kalemi...

Feyzan’a ‘’Yahudilerin dolma kalemi Bahar Feyzan’’ diye seslenen Burak Kılıç,

‘’Partimizin tabela partisi olacağını murat etmiş ve kendi seviyesine yakışan bir üslupla bunu dile getirmiştir. Ancak bilinsin ki; asla böyle bir tabloyu görmeyeceksiniz.’’ Dedi.

‘’Çünkü biz biliyoruz; sizin ve sizi bu ülkede konuşturanların en büyük arzusu budur. Fakat bu asla gerçekleşmeyecek.’’ Diyen Burak Kılıç,

‘’Milliyetçi Hareket Partisi, sizi rahatsız etmeye, emperyalist planlarınızı ve projelerinizi tek tek bozmaya kararlılıkla devam edecektir.’’ Mesajı verdi.