Balıkesir'de yaşanan deprem fırtınası sürmeye devam ediyor. Meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin yankıları sürerken, her gün meydana gelen yeni depremler ise endişeyi arttırıyor. Bugün ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir deprem daha meydana geldi.

Sındırgı bu kez 3.9 ile sallandı!

Meydana gelen depremin merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verilerine göre saat 19.09 sıralarında meydana gelen depremin şiddeti 3.9 olarak duyuruldu. Depremin meydana geldiği derinlik ise 7.36 KM olarak aktarıldı. Peş peşe meydana gelen depremler özellikle Balıkesir halkında endişe yaratmaya devam ediyor.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan veriler: