Balıkesir depremlerle sallanmaya devam ediyor. Meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sayısız deprem meydana geldi. Bugün akşam saatlerinde, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan bir deprem daha gerçekleşti.

Bu kez 3.9 ile sallandı!

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 21.14 sıralarında meydana gelen depremin gerçekleştiği derinlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 5.16 KM olarak açıklandı. Balıkesir halkı sosyal medya hesapları aracılığıyla depremi hissettiklerini bildirdiler. Balıkesir'de yeni depremlerin meydana gelmesi, vatandaşlardaki endişeyi artırmaya devam ediyor.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından meydana gelen depremle ilgili aktarılan veriler: