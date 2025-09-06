Antalya'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı. Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Gözaltı kararı verildi!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, İlker Arslan ile ilgili olarak harekete geçti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Muhittin Böcek soruşturması kapsamında açığa alınan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verdi. Arslan’ın telefonlarının kapalı olduğu ve kendisine ulaşılamadığı belirtildi. Arslan’la bağlantı başkalarının da gözaltına alınabileceği ifade edildi.