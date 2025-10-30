Almanya’nın Birgland kentinde yaşayan bir kadın, internet üzerinden yaklaşık 3 bin 300 euro (yaklaşık 161 bin TL) değerinde altın siparişi verdi. “Kapıda ödeme” seçeneğini tercih ederek güvenli bir alışveriş yaptığını düşünen kadın, kargo paketini açtığında büyük bir şok yaşadı. Kutudan altın yerine çürümeye başlamış bir salatalık çıktı.

Kapıda ödeme yaptı, kargoyu babası teslim aldı

Alman basınında yer alan haberlere göre olay, Birgland şehrinde meydana geldi. İnternette satış yapan bir siteden altın siparişi veren kadın, dolandırılmamak için “kapıda ödeme (Nachnahme)” yöntemini tercih etti. Kargo teslimatı yapıldığı sırada evde bulunmayan kadın adına paketi babası teslim aldı. Kargo görevlisine ödemeyi yapan baba, paketi açmadan imza atarak teslim aldı.

Kutudan altın değil çürümüş salatalık çıktı

Kadın akşam eve geldiğinde kargo paketini açtığında ise hayatının şokunu yaşadı. Beklediği altınlar yerine kutudan çürümeye başlamış bir salatalık çıktı. Olayı hemen polise bildiren kadın, dolandırıldığını ifade etti.

Polis: “Dolandırıcı sahte kimlik kullandı”

Alman polisi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, dolandırıcının sahte kimlik bilgileriyle işlem yaptığını ve izinin sürülmesinin oldukça güç olduğunu belirtti. Bir polis yetkilisi, “Dolandırıcı sanal kimlik ve geçici hesaplar üzerinden hareket etmiş. Bu tür olaylarda uluslararası iz takibi çok zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

Parayı geri almak neredeyse imkânsız

Yetkililer, satıcının hesabının sahte bilgilerle açıldığını ve paranın kısa sürede başka ülkelere aktarıldığını belirterek, mağdur kadının parasını geri almasının neredeyse imkânsız olduğunu söyledi. Olay, Almanya’da artan online dolandırıcılık vakalarına bir yenisini ekledi.

Uzmanlardan uyarı: “Satıcı bilgilerini mutlaka doğrulayın”

E-ticaret güvenliği uzmanları, bu tür olayların özellikle yüksek meblağlı ürünlerde sıkça yaşandığını belirterek, kullanıcıları uyardı:

“Kapıda ödeme seçeneği her zaman güvenli değildir. Satıcının kimliğini, geçmiş satışlarını ve iletişim bilgilerini mutlaka doğrulayın. Özellikle altın, elektronik veya koleksiyon ürünleri gibi değerli eşyalar internet üzerinden satın alınırken ekstra dikkatli olun.”

